C’est confirmé, Zidane a lâché sa réponse au PSG

Axel Cornic

Voilà quasiment deux ans que l’on n’a plus vu Zinédine Zidane au bord d’un terrain. L’entraineur aux trois Ligues des Champions n’a plus retrouvé de club depuis son départ du Real Madrid en juin 2021 et pourtant, les occasions n’ont pas manqué. C’est notamment le cas avec le Paris Saint-Germain, qui ne semble pourtant pas du tout être dans les plans de Zidane.

Tout le monde attend son retour. Après avoir ébloui tout le monde lors de ses deux expériences au Real Madrid, Zinédine Zidane a décidé de faire une parenthèse... qui commence à durer un peu trop longtemps ! Le Français a hâte de reprendre du service, mais pour le moment, aucune piste ne semble se détacher.

C’est calme autour de Zidane

RMC Sport a notamment annoncé que Zidane souhaiterait retrouver son ancien club de la Juventus, mais à Turin on a récemment mis fin aux débats en confirmant Massimiliano Allegri pour la saison prochaine. Du côté du Parisien on a également parlé d’un contact avec le PSG, mais cette fois c’est Zidane qui aurait dit non.

Il aurait refusé le PSG deux fois en un an