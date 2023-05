C’est confirmé, une star veut signer au PSG

Arnaud De Kanel

Avec le départ de Lionel Messi qui se précise de jour en jour, le PSG cherche à recruter Bernardo Silva comme nous vous l'avons révélé. Bonne nouvelle pour le club de la capitale, le Portugais est également très intéressé à l'idée de revenir en France.

Le PSG s'attend à perdre Lionel Messi dans les prochaines semaines. L'attaquant argentin aura l'embarras du choix entre le Barça, l'Inter Miami et Al-Hilal. Les Rouge et Bleu ont quasiment tourné la page Messi puisqu'ils ont déjà identifié son remplaçant.

Le PSG veut Bernardo Silva

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG fonce sur Bernardo Silva. Le club de la capitale se tient prêt à dégainer dans les prochains jours et le joueur n'est pas insensible à cet intérêt et à l'idée de rejouer avec Kylian Mbappé. Ces dernières heures, L'Equipe, RMC Sport et Le Parisien ont confirmé cette tendance. Ce mardi, c'est Foot Mercato qui a rejoint le bal.

Le Parisien, l’Equipe et maintenant RMC. Le triplé ⚽️⚽️⚽️✅✅✅Nouvelle confirmation de nos infos publiées ces dernières semaines, et notamment le 7 mai https://t.co/xsUv6mMuqp https://t.co/xbEdNBpUGp — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 15, 2023

Intérêt réciproque entre le PSG et Bernardo Silva

Le média spécialisé dans les transferts confirme l'intérêt du PSG pour Bernardo Silva et précise que le Portugais est emballé à l'idée de rejoindre la capitale parisienne. Une nouvelle confirmation dans ce dossier qui promet d'être le feuilleton de l'été.