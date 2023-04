C’est confirmé, une star de l’OM est prête à claquer la porte

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM devrait trembler jusqu'au bout avec Alexis Sanchez. L'international chilien réclamerait des garanties, aussi bien financières que sportives, pour rester à l'OM la saison prochaine. Pour l'heure, la tendance serait à un départ du buteur, qui ne manque pas de prétendants sur le marché, en Amérique du Sud, mais aussi en Arabie Saoudite.

Un an et puis s'en va ? Arrivé l'été dernier au sein de la cité phocéenne, Alexis Sanchez est en plein doute. « J’ai un contrat d’un an à Marseille, j’aimerais le prolonger, mais dans le football il y a beaucoup de possibilités. Si ça devait se faire ? Oui. Je suis heureux et content avec eux, j’aime les supporters et ils s’occupent de moi » avait-il confié en conférence de presse. Mais en coulisses, l'international chilien se montrerait moins conciliant. Selon les informations de L'Equipe , Alexis Sanchez réclamerait une revalorisation salariale pour rester. Le média précise que non-qualification pour la Ligue des champions pourrait être rédhibitoire dans ce dossier.





Incroyable, il annonce le départ de l'entraîneur de l'OM en direct https://t.co/qmkjwDYvCY pic.twitter.com/ccZwAvS0sz — le10sport (@le10sport) April 22, 2023

Alexis Sanchez envisagerait bien un départ

Les négociations devraient se poursuivre dans les prochaines semaines entre le clan Alexis Sanchez et l'OM, mais la presse italienne dévoile une première tendance dans ce dossier. Selon les informations de Calciomercato.it, l'international chilien envisagerait bien de quitter Marseille à l'issue de son contrat en juin prochain. Agé de 34 ans, l'ancien du FC Barcelone et l'Inter pourrait bien quitter l'Europe.

Quel point de chute pour Sanchez ?