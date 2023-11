C'est confirmé, un transfert va capoter au PSG ?

Hugo Chirossel

L’été dernier, le PSG a profité des besoins de l’AS Rome pour y envoyer deux de ses joueurs indésirables : Leandro Paredes et Renato Sanches. Mais que ce soit l’Argentin ou le Portugais, les deux déçoivent depuis leur arrivée chez la Louve. Comme cela a souvent été le cas à Paris, le second nommé s’est de nouveau blessé, ce qui risque de compromettre son transfert.

La liste était longue, mais le PSG a réussi à trouver une porte de sortie aux joueurs qui n’entraient pas dans les plans de Luis Enrique l’été dernier. En ce sens, deux milieux de terrain ont pris la direction de la Serie A et plus précisément de l’AS Rome : Leandro Paredes et Renato Sanches.

Transferts : Un échec à 35M€ pour le PSG ? https://t.co/35dWLWOK9n pic.twitter.com/fWZJ0eB3rV — le10sport (@le10sport) November 22, 2023

Renato Sanches de nouveau blessé

Si Leandro Paredes y a été transféré définitivement, Renato Sanches a été prêté à l’AS Rome, avec une option d’achat levée automatiquement sous certaines conditions. Mais alors qu’il a déjà été victime de plusieurs blessures depuis le début de la saison, l’international portugais a rechuté.

Un problème pour son départ définitif du PSG