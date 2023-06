C'est confirmé, le Qatar a choisi le prochain entraîneur du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Qatar a ciblé sa priorité pour la succession de Christophe Galtier. Ancien coach du Bayern Munich, Julian Nagelsmann serait l'objectif numéro un de Doha, bien devant Luis Enrique ou Xabi Alonso. Dans les prochains jours, les deux parties devraient se réunir pour tenter de parvenir à un terrain d'entente.

Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG recherche activement un remplaçant à Christophe Galtier. Ces derniers jours, plusieurs noms ont été annoncés dans le viseur du club parisien comme Luis Enrique ou encore Xabi Alonso. Mais la priorité du Qatar serait Julian Nagelsmann, ancien coach du Bayern Munich.

Mercato : Mbappé pourrait trahir le PSG https://t.co/wMsJuOoHC0 pic.twitter.com/8obvvndvmx — le10sport (@le10sport) June 9, 2023

Nagelsmann, le choix numéro un du Qatar

Lors d'un live pour le compte MacSpace ce vendredi, Loïc Tanzi a confirmé cette information. Mais comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, tout reste possible dans ce dossier étant donné que Nagelsmann n'a pas les faveurs de Luis Campos, conseiller sportif du PSG.

Rien n'est fait dans ce dossier