C’est confirmé, le PSG veut offrir un transfert XXL à Mbappé

Axel Cornic

Ce mercato estival va permettre à Luis Campos de se rattraper après un premier recrutement non abouti, mais surtout de boucler un dossier prioritaire : celui du numéro 9. Plusieurs noms sont annoncés depuis quelques jours, mais le Paris Saint-Germain pourrait finalement se tourner vers le jeune Dusan Vlahovic, annoncé sur le départ du côté de la Juventus.

Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Dans le viseur de la justice pour des fraudes concernant certains transferts, la Juventus s’est vue infliger une pénalité de -10 points en Serie A. cela éloigne une qualification en Ligue des Champions et pourrait l’obliger à vendre ses meilleurs éléments...

Vlahovic, l’occasion en or

Le premier candidat au départ n’est autre que Dusan Vlahovic, recruté il y a un an et demi pour près de 80M€. L’attaquant a vécu une saison assez compliquée et sans Europe la Juventus devrait être obligée à le vendre, avec Il Corriere dello Sport qui évoque un intérêt prononcé du PSG, qui cherche un attaquant de pointe à aligner aux côtés de Kylian Mbappé la saison prochaine.

Le PSG va devoir batailler avec les plus grands

Mais la concurrence s’annonce féroce ! D’après les informations du quotidien italien, les plus grands clubs du Vieux Continent seraient sur les traces du numéro 9 de la Juventus. Ainsi, en plus du PSG on peut retrouver le Bayern Munich, Manchester United ou encore Chelsea. A noter que la Juve aimerait récupérer la totalité de la somme investie sur Vlahovic cet été.