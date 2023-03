C'est confirmé, le PSG prépare le transfert d'un «grand attaquant»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il vient d'honorer sa première sélection avec le Brésil, la cote de Vitor Roque grimpe en flêche. Le jeune attaquant est effectivement suivi par le PSG ou encore le FC Barcelone et les propos de Ramon Menezes ne risque pas d'éloigner les plus grands clubs européens de la course à la signature de Vitor Roque.

Bien décidé à frapper fort cet été après avoir connu deux mercatos frustrants, le PSG s'intéresse notamment à Vitor Roque. Le jeune attaquant brésilien, également convoité par le FC Barcelone, est promis à un grand avenir comme le confie Ramon Menezes qui lui a offert sa première sélection avec la Seleçao .

«C'est un grand attaquant promis à un bel avenir»

« Il est l'un des principaux représentants d'une génération d'énormes talents dans le football brésilien. C'est un grand attaquant promis à un bel avenir. Depuis que j'ai pris en charge l'équipe U-20 il y a un an, j'ai toujours loué la qualité des générations 2003, 2004 et 2005 », a déclaré le sélectionneur par intérim du Brésil dans une interview accordée à AS .

«L'avenir du football brésilien est bien garanti»