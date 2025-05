C’est acté, l’OM a choisi ses deux premiers transferts !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à dégraisser son effectif avant le 30 juin, l'OM s'active afin de trouver une solution pour ses joueurs prêtés. Dans cette optique, deux cas seraient déjà réglés à savoir ceux concernant Pau Lopez, dont le transfert définitif à Toluca est acté, et Simon Ngapandouetnbu pour lequel les Marseillais souhaitent un nouveau prêt.

Bien que décidé à se renforcer afin de bâtir un effectif viable pour jouer sur tous les tableaux la saison prochaine, y compris en Ligue des champions, l'OM songe avant tout à dégraisser son effectif afin de renflouer ses caisses avant la clôture de l'exercice comptable le 30 juin. Dans cette optique, Luis Henrique devrait rejoindre l'Inter Milan dans les prochains jours pour un transfert qui devrait dépasser les 20M€.

Pour Lopez et Ngapandouetnbu, c'est tranché Mais ce n'est pas tout. En effet, selon les informations de La Provence, l'OM souhaite également se séparer de plusieurs joueurs prêtés. Et deux cas seraient d'ores-et-déjà tranchés. Il s'agit des deux gardiens Pau Lopez et Simon Ngapandouetnbu. Concernant l'Espagnol, Toluca dispose d'une option d'achat obligatoire qui sera donc levée le 30 juin. Le montant n'a pas filtré, mais l'OM encaissera donc un premier chèque. En ce qui concerne le second, prêté à Nîmes cette saison, sa découverte du monde professionnel a convaincu les dirigeants marseillais qui souhaitent désormais prêter le gardien formé à l'OM une saison supplémentaire à l'échelon supérieur. L'idée est donc que Simon Ngapandouetnbu poursuive sa progression.