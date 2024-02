Ce transfert au PSG s'annonce «dévastateur»

Thibault Morlain

Avec le probable départ de Kylian Mbappé, le PSG doit penser à la succession de l'international français. La solution pourrait alors être trouvée du côté du Milan AC, où le nom de Rafael Leao résonne de plus en plus. Le Portugais débarquera-t-il au PSG ? En Italie, on annonce du lourd à propos de ce possible transfert de Leao.

Qui pourrait être le succession de Kylian Mbappé au PSG ? De plus en plus de noms circulent pour venir faire oublier le Français en cas de départ au mercato estival. C'est notamment le cas de Rafael Leao. Alors que le joueur du Milan AC est annoncé dans le viseur du PSG depuis un moment maintenant, l'intérêt serait toujours d'actualité. Néanmoins, selon les informations du 10sport.com, Luis Campos n'a pas coché le nom de Leao.

« Au PSG, ce sera dévastateur »

Pour La Gazzetta dello Sport , l'agent Oscar Damiani a parlé de ce transfert de Rafael Leao au PSG. A ce sujet, il a alors lâché : « La Ligue 1 est moins tactique. Alors oui, au PSG, ce sera dévastateur. Aujourd'hui, il n'est pas au niveau des grands, mais il peut le devenir ».

« Il fait de superbes actions puis se perd »