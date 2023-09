Ce joueur du PSG est «puni jusqu'à nouvel ordre» 

Thibault Morlain

Si le PSG a réussi à recruter Randal Kolo Muani, l’affaire aurait pu capoter avec l’Eintracht Francfort étant donné qu’Hugo Ekitike ne voulait pas faire le chemin inverse. Au final, le Français est d’ailleurs resté à Paris et cela est quelque peu resté en travers de la gorge du PSG. Ekitike a depuis disparu de la circulation et on ne devrait pas le revoir de sitôt…

Arrivé l’été dernier au PSG de Reims, Hugo Ekitike n’a pas convaincu pour sa première saison. A tel point que le club de la capitale voulait se séparer de lui durant ce mercato estival. Le plan était alors de l’inclure dans le deal Kolo Muani, mais Ekitike n’a pas voulu. Au final, l’attaquant français n’a d’ailleurs pas bougé et voilà qu’il serait aujourd’hui puni.

« Le PSG essaiera de le vendre au mercato »

Dans un chat pour Le Parisien , Dominique Sévérac a fait le point sur la situation d’Hugo Ekitike au PSG. Il a alors confié : « Il est puni jusqu'à nouvel ordre par la direction pour avoir refusé d'être transféré à Francfort cet été. Elle essaiera de le vendre au mercato mais vendre un joueur qui ne joue pas, c'est compliqué ».

Aucun temps de jeu pour Ekitike ?