Ce buteur dit non au PSG, il déballe tout

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG aurait souhaité s'offrir les services de Victor Osimhen. Toutefois, le buteur de 24 ans a préféré rester au Napoli. Interrogé sur l'été agité de Victor Osimhen, José Peseiro - sélectionneur du Nigéria - a révélé qu'il avait pensé à quitter les Azzurri, mais qu'il avait finalement changé d'avis.

En quête d'un nouveau numéro 9 de classe mondiale, le PSG a coché plusieurs noms, dont ceux de Harry Kane et de Victor Osimhen, mais ces deux dossiers ont capoté. D'une part, l'international anglais a préféré rejoindre le Bayern. D'autre part, l'attaquant nigérian est finalement resté à Naples.

Osimhen a snobé le PSG cet été

Snobé par Harry Kane et Victor Osimhen, le PSG s'est finalement tourné vers Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, qui sont arrivés tous les deux en provenance du Benfica et de l'Eintracht Francfort. Et en ce qui concerne l'international nigérian, José Peseiro a raconté comment le club de la capitale était passé à côté de sa signature lors d'un entretien accordé à Il Mattino.

«il a pensé à partir, mais...»