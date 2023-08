Cantona se lâche sur l’OM et son mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que Samir Nasri a fait savoir qu’il estimait que l’OM était peut-être plus à sa place en Europa League qu’en Ligue des Champions, Joël Cantona. L’ancien milieu défensif marseillais n’est pas du tout de son avis et vante au passage le bon travail de Pablo Longoria sur le mercato.

Dimanche dernier, dans le Canal Football Club su r Canal + , Samir Nasri réagissait à l’élimination de l’OM au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions en essayant de relativiser : « Marseille voulait se qualifier pour la Ligue des champions, c'était mieux pour les finances du club. Mais si l'OM s'était qualifié, il n'aurait pas pu gagner la compétition. Donc je préfère que le club fasse une finale ou une demie en Ligue Europa à l'issue d'un vrai parcours plutôt que de jouer une phase de poules en Ligue des champions et de sortir en étant quatrième pour ne plus avoir de compétition européenne », indiquait l’ancien joueur de l’OM.

Cantona ne valide pas les propos de Nasri

Et dans des propos rapportés par Football Club de Marseille , Joël Cantona a critiqué cette vision de Nasri : « J’entends que l’Europa League est le niveau de l’OM, comment peut-on dire ça ? On a déjà gagné la Ligue des Champions. Aujourd’hui on peut prétendre jouer les quarts de finale. Porto sort pratiquement chaque année des groupes, l’AC Milan qui n’existait plus trop il y a 3 ans s’est remis au diapason et sort désormais des poules et l’Olympiakós est pratiquement sorti une fois sur trois des groupes pour aller en huitième », estime l’ancien milieu défensif, qui a joué à l’OM entre 1984 et 1987, puisque entre 1994 et 1996.

« Longoria recrute bien »