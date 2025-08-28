«Ça ne va pas durer une éternité» avec l’OM : Coup de tonnerre, le départ de De Zerbi déjà annoncé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Nommé entraîneur de l'OM à l'été 2024, Roberto De Zerbi avait paraphé un contrat de 3 ans. Parti pour sa deuxième saison à la tête du club phocéen, l'Italien va-t-il pour autant aller au bout de son contrat ? Compte tenu du contexte actuel, des doutes commencent à apparaitre concernant De Zerbi et ils sont d'ailleurs partagés par Pierre Ménès.

Compte tenu de l'affaire Adrien Rabiot, des questions ont commencé à se poser sur l'avenir de Roberto De Zerbi. Partira ? Ne partira pas du club phocéen ? En conférence de presse, l'entraîneur de l'OM avait été très clair concernant la suite de son aventure à Marseille, balançant : « Est-ce que j'ai pensé à démissionner ? Non, je n’ai jamais pensé à démissionner ».

« Depuis qu’il est arrivé, on se demande s’il sera là la semaine d’après » Si Roberto De Zerbi ne semble pas avoir l'envie de quitter l'OM actuellement, Pierre Ménès a toutefois fait part de certains doutes concernant l'Italien. Ainsi, sur Youtube, le journaliste a confié : « De Zerbi va-t-il finir la saison à Marseille ? Depuis qu’il est arrivé, on se demande s’il sera là la semaine d’après. Il y a un côté instable chez ce garçon. Il faut voir et ça je ne peux le quantifier la façon dont Longoria et Benatia ont perçu la sortie de De Zerbi après le match du match du PFC ».