«Ça ne va pas durer une éternité» avec l’OM : Coup de tonnerre, le départ de De Zerbi déjà annoncé ?

Nommé entraîneur de l'OM à l'été 2024, Roberto De Zerbi avait paraphé un contrat de 3 ans. Parti pour sa deuxième saison à la tête du club phocéen, l'Italien va-t-il pour autant aller au bout de son contrat ? Compte tenu du contexte actuel, des doutes commencent à apparaitre concernant De Zerbi et ils sont d'ailleurs partagés par Pierre Ménès.
Compte tenu de l'affaire Adrien Rabiot, des questions ont commencé à se poser sur l'avenir de Roberto De Zerbi. Partira ? Ne partira pas du club phocéen ? En conférence de presse, l'entraîneur de l'OM avait été très clair concernant la suite de son aventure à Marseille, balançant : « Est-ce que j'ai pensé à démissionner ? Non, je n’ai jamais pensé à démissionner ».
« Depuis qu’il est arrivé, on se demande s’il sera là la semaine d’après »
Si Roberto De Zerbi ne semble pas avoir l'envie de quitter l'OM actuellement, Pierre Ménès a toutefois fait part de certains doutes concernant l'Italien. Ainsi, sur Youtube, le journaliste a confié : « De Zerbi va-t-il finir la saison à Marseille ? Depuis qu’il est arrivé, on se demande s’il sera là la semaine d’après. Il y a un côté instable chez ce garçon. Il faut voir et ça je ne peux le quantifier la façon dont Longoria et Benatia ont perçu la sortie de De Zerbi après le match du match du PFC ».
« Juste une intuition »
« Est-ce que ça a profondément déplu ? Je sais qu’ils ont été surpris. On va voir ce que ça va donner. Effectivement, j’ai l’impression que De Zerbi-Marseille, ça ne va pas durer une éternité. Je n’ai pas d’info, c’est juste une intuition », a poursuivi Pierre Ménès à propos de Roberto De Zerbi. A voir maintenant comment les choses vont évoluer au cours des jours et semaines à venir à l'OM à propos de l'avenir de l'entraîneur italien...