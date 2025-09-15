«Ça n’a pas fonctionné» : Transfert express à l’OM, c’est terminé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lilian Brassier n’a pas fait long feu à l’OM. En effet, le défenseur central formé au Stade Rennais a retrouvé le club où il a fait une bonne partie de sa formation dès l’hiver dernier soit une demi-saison après sa signature à l’Olympique de Marseille. Un échec pleinement assumé par le président Pablo Longoria.

Au début du mois de juillet 2024, Lilian Brassier débarquait à l’OM au sortir d’une saison pleine avec le Stade Brestois. Néanmoins, l’acclimatation au projet de jeu de Roberto De Zerbi et l’atmosphère pesante de l’Orange Vélodrome ont été trop délicats à gérer pour le défenseur français de 25 ans.

«Pour la défense, on a dit tout de suite qu'on voulait augmenter le niveau de nos défenseurs» C’est pourquoi le président Pablo Longoria, en travaillant de concert avec Medhi Benatia qui n’est autre que le directeur du football de l’OM, ont pris la décision de se séparer de Lilian Brassier dès le mercato d’hiver en l’envoyant dans un premier temps en prêt au Stade Rennais avant que son transfert devienne définitif chez le club breton. Le tout dans un souci de renforcement du secteur défensif cet été. « On a un bon mix, c'est plus complémentaire que la saison dernière. On verra ce qu'il va se passer sur le terrain. Pour la défense, on a dit tout de suite qu'on voulait augmenter le niveau de nos défenseurs. La saison dernière, on a adapté Kondogbia en défense, et il a été un élément important, mais on devait faire monter ce niveau général ».