Blanc répond au PSG pour le transfert de ce crack

Hugo Chirossel

Alors qu’il ne reste plus qu’une semaine avant la fermeture du marché des transferts, le PSG espère encore boucler les transferts de Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. En ce qui concerne ce dernier, Laurent Blanc s’est exprimé à son sujet ce vendredi en conférence de presse. L’entraîneur de l’OL a avoué que son joueur est perturbé par l’incertitude autour de son avenir.

Le PSG a encore des objectifs à remplir en cette fin de mercato estival. Les dirigeants parisiens sont en quête de renforts offensifs supplémentaires. En ce sens, le club de la capitale ne lâche pas Randal Kolo Muani, ainsi que Bradley Barcola. Concernant ce dernier, comme indiqué par L'Équipe , le PSG est optimiste dans ce dossier, tandis que l’OL de son côté assure ne pas avoir besoin de se séparer de son jeune talent, sous contrat jusqu’en juin 2026.

Coup de tonnerre, Mbappé va annoncer son départ du PSG https://t.co/sGKHqxGXPV pic.twitter.com/MAOJJzOGpU — le10sport (@le10sport) August 25, 2023

« Il est jeune, à nous de faire en sorte qu'il soit le moins impacté »

Présent en conférence de presse ce vendredi avant d’affronter l’OGC Nice dimanche, Laurent Blanc s’est exprimé sur la situation de Bradley Barcola : « Est-ce que tout son esprit est ici ? Je n'en sais rien. Mettez-vous à sa place, ça peut perturber, il peut être impacté par ça et il l'est. Il est jeune, à nous de faire en sorte qu'il soit le moins impacté possible, c'est sur le terrain qu'il doit donner des réponses. Que sur le terrain. J'ai encore parlé avec lui ce matin. Ce que je lui dis, vous ne le saurez pas. On dirait qu'il n'y a qu'à Lyon qu'il y a un joueur de 20 ans qui est contacté par un club. »

« Il faut attendre la fin du mercato »