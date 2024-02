Blacklisté, il se lâche sur son calvaire au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mis au placard depuis le début de la saison, Hugo Ekitike a retrouvé le chemin des pelouses... mais en Bundesliga. L'attaquant, qui appartient toujours au PSG, a rejoint l'Eintracht Francfort sous la forme d'un prêt avec une option d'achat quasi-obligatoire. Le jeune joueur est revenu sur son échec parisien et sur sa mise à l'écart.

Le calvaire a pris fin cet hiver. Mis à l'écart depuis plusieurs mois, Hugo Ekitike a finalement trouvé une porte de sortie. Le joueur a été prêté à l'Eintracht Francfort dans les dernières heures du mercato hivernal. Un club que le buteur a failli rejoindre en août dernier.

Ekitike revient sur son été agité

« Pendant l’été, c’était mon agent et plus le club de Paris qui a parlé avec Francfort. Mais j’avais entendu parler de l’intérêt de Francfort. Malheureusement il n’y a pas eu assez de temps et de contact avec le club pour que je puisse venir. Et après une bonne présaison avec Paris, à ce moment-là, pour moi, le but était de continuer sur ma lancée avec Paris et pourquoi pas gagner une place » a lâché Ekitike. Mais cet épisode a eu de lourdes conséquences sur son aventure parisienne. Furieux, les dirigeants du PSG ont mis à l'écart l'attaquant, qui ne rentrait plus dans les plans de Luis Enrique. Mais Ekitike veut se servir de cet échec pour continuer à grandir.

« Ça n’a pas marché à Paris, ça fait partie d’une carrière »