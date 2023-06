Benzema s'en va, le Real Madrid boucle un transfert colossal

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quelques heures après l'annonce du départ de Karim Benzema, le Real Madrid tourne déjà la page en frappant un énorme coup sur le mercato. Le club merengue va effectivement s'attacher les services de Jude Bellingham. Le Borussia Dortmund a confirmé un accord de principe pour un transfert de 103M€.

C'était attendu depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel. Le Real Madrid va débourser 103M€ pour recruter le milieu de terrain anglais Jude Bellingham. Le Borussia Dortmund a annoncé un accord de principe avec le club merengue en dévoilant tous les chiffres de la transaction. Après Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, le Real Madrid s'offre un autre milieu de terrain très prometteur. Le club allemand a publié un communiqué pour détailler les modalités du transfert.

Benzema relance le mercato du PSG, le danger est réel https://t.co/nrQlhvlqcg pic.twitter.com/mUO8k7Hg3P — le10sport (@le10sport) June 7, 2023

Bellingham signe au Real Madrid !

« Le joueur Jude Bellingham est sur le point d’être transféré du Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ("BVB") au Real Madrid CF. Les parties sont parvenues à un accord sur le fond aujourd’hui. Les détails contractuels doivent encore être coordonnés et documentés. La réalisation du transfert est également soumise à un traitement approprié et en temps opportun conformément aux dispositions du système de correspondance des transferts de la FIFA (FIFA TMS) », peut-on lire, avant de découvrir le montant du transfert.

«Le Real Madrid versera à BVB une indemnité de transfert fixe de 103M€»