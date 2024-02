Benzema : Le rêve repart à l’OL ?

Thomas Bourseau

Traversant une passe difficile du côté d’Al-Ittihad en Arabie saoudite, Karim Benzema ne serait absolument pas contre le fait de retrouver le Vieux Continent et donc le football européen. Un retour à l’OL pourrait même répondre à ses attentes. Explications.

Karim Benzema a fait parler de lui pendant tout le mercato hivernal. Critiqué pour ses performances à Al-Ittihad, le Ballon d’or 2022 souhaitait revenir en Europe selon différents médias lorsque le club saoudien travaillerait plus sur un transfert au sein d’une autre équipe de Saudi Pro League.

«Lyon a un attrait particulier»

Ce qui n’intéresserait pas Karim Benzema. En revanche, Jonathan Johnson confirme ses velléités de départ d’Al-Ittihad pour retrouver le football européen et pourquoi pas l’OL, là où tout a commencé pour le natif de Bron. « Pour Benzema, il s'agit plutôt de retrouver un stade et un style de football qui lui sont plus familiers. Il y a un désir de rester au plus haut niveau de football pour le temps qu'il lui reste dans sa carrière, et Lyon a un attrait particulier car c'est son premier club et c'est l'occasion de revenir en France ».

Benzema était «prêt à écouter» l’OL