Benzema : L’annonce fracassante, le Real Madrid a joué son joker

Thomas Bourseau

Annoncé sur le départ pour l’Arabie saoudite à l’intersaison, Karim Benzema aurait eu un entretien non programmé avec son entraîneur Carlo Ancelotti mercredi. La dernière carte jouée par le Real Madrid qui connaîtrait déjà la décision finale de son capitaine concernant son avenir…

Karim Benzema a fait le tour de la question au Real Madrid. De remplaçant de luxe, à maillot fort de la BBC avec Gareth Bale et Cristiano Ronaldo avec en prime des trophées à gogo jusqu’au sacre ultime pour lui à l’automne 2022… le Ballon d’or ! Capitaine du Real Madrid depuis le départ de Sergio Ramos au PSG à l’été 2021, Karim Benzema pourrait lui aussi quitter la Casa Blanca à la prochaine intersaison pour… retrouver Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite !

Le Real Madrid connaîtrait le choix de Benzema

D’après The Athletic , Karim Benzema aurait fait savoir à ses coéquipiers du Real Madrid qu’il disposait d’une « offre énorme » pour aller évoluer dans l’élite du football saoudien. Le média britannique affirme en outre que la direction du Real Madrid connaîtrait déjà depuis plusieurs jours la décision de Karim Benzema pour son avenir…

Mbappé - Benzema : Ils enflamment le mercato, le Real Madrid est prêt https://t.co/ePqA69XNqJ pic.twitter.com/BbaFYnhAJN — le10sport (@le10sport) June 1, 2023

Ancelotti a tenté une réunion surprise pour retenir Benzema