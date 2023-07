Benzema imité par un joueur du Real Madrid ? Il vide son sac !

Thomas Bourseau

Ferland Mendy pourrait-il imiter Karim Benzema en pliant bagage et en troquant la tunique du Real Madrid pour celle d’une équipe saoudienne ? Pas à en croire son agent Yvan Le Mée qui a démonté les rumeurs circulant dans la presse à ce sujet.

Arrivé au Real Madrid à l’été 2019 en provenance de l’OL pour 48M€ sans compter les bonus, Ferland Mendy n’est plus un titulaire indiscutable au Real Madrid. La faute à une saison noire sur le plan personnel, lui qui n’a pas été épargné par les blessures. L’international français a témoigné du départ de son désormais ex-capitaine Karim Benzema pour Al-Ittihad. La Cadena SER a récemment expliqué que Ferland Mendy pourrait recevoir une offre juteuse provenant d’Arabie saoudite.

Ferland Mendy est envoyé en Arabie saoudite, son agent répond

Présent sur le plateau de L’Équipe du soir ce lundi, Yvan Le Mée n’a pas coupé à la question à 1M€ : Ferland Mendy quittera-t-il le Real Madrid pour rejoindre Karim Benzema, son ancien capitaine à la Casa Blanca , en Arabie saoudite ? Absolument pas selon son agent.

Incroyable, Benzema va plomber les plans du PSG sur le mercato https://t.co/meom4dvJw7 pic.twitter.com/OZjSOY1P0U — le10sport (@le10sport) July 3, 2023

«C’est n’importe quoi et basta. Il est au Real Madrid, tout va bien»