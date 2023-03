«Barrez-vous les gars» : En direct, il interpelle les stars du PSG

La rédaction

L'énorme désillusion du PSG mercredi soir lors des huitièmes de finale retours de la Ligue des Champions (3-0 en cumulé) a forcément fait réagir. Le club de la capitale ne réussit pas à briser ce plafond de verre qui l'empêche de faire de bon résultats en Europe. Et Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG, a interpellé deux cadres du club de la capitale.

C'est un chiffre assez évocateur : en 11 participations en Ligue des Champions sous l'ère QSI, le PSG a été éliminé 5 fois en huitième de finale, soit quasiment une fois sur deux. Beaucoup trop quand on voit les dépenses pharamineuses du club pour tenter d'être au top dans la plus grande des compétitions. Et comme chaque année, le constat est le même : il faut faire le ménage.

« Le club ne doit pas être prisonnier des joueurs »

Dans l'émission Rothen s'enflamme diffusée sur RMC , Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG ne s'est pas montré tendre avec certains joueurs : « Il y en a, je ne veux plus les voir. Le club ne doit pas être prisonnier des joueurs. »

« Barrez-vous les gars ! »