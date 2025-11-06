Barcola - PSG : Le transfert à 70M€ qui change tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG pour 70M€ en janvier 2025, Khvicha Kvaratskhelia a joué un rôle majeur dans le sacre en Ligue des Champions. Daniel Riolo s’appuie d’ailleurs sur l’apport de de l’attaquant géorgien depuis son transfert pour charger Bradley Barcola et pointer du doigt ses limites par rapport au potentiel de Kvaratskhelia.

Une nouvelle fois décevant mardi soir avec le PSG contre le Bayern Munich en Ligue des Champions (1-2), Bradley Barcola traverse une période délicate sur le plan sportif. Daniel Riolo a décrypté la situation de l’attaquant français au micro de l’After Foot sur RMC Sport, et il affirme notamment que le transfert de Khvicha Kvaratskhelia l’hiver dernier, pour 70M€, avait tout changé pour Barcola au PSG.

« Tu gagnes la C1 avec Kvara, pas Barcola » « Barcola, vous allez encore me faire le coup de la fixette avec Barcola ? Je n’y peux rien, il a des limites ce garçon. Ce n’est pas avec Barcola que tu gagnes la Ligue des Champions. Tu la gagnes avec Kvara qui arrive en janvier, avec Dembélé qui se révèle en 9 et avec Doué qui devient un joueur hors du commun. Ce n’est pas avec Barcola que tu vas au bout. Donc pourquoi Barcola aurait ce statut de c’est toi qui vas jouer à gauche et Kvara tu vas aller à droite ? Je préfère encore Mayulu, Lee, n’importe qui, mais Kvara, tu me le mets à gauche. Sur le plan offensif, Barcola n’est pas assez efficace », constate Riolo.