«Avec son sac de Heineken...» : L’OM vire un joueur, ça tourne à la catastrophe

L'été dernier, Roberto De Zerbi avait décidé de se séparer de Jordan Veretout qui avait ainsi rejoint l'OL en qualité de joker. Un choix largement commenté à l'époque, mais qui semble porter ses fruits pour l'OM puisque le milieu de terrain français est vivement critiqué à Lyon où les supporters craquent complétement face à ses prestations.

Alors que le mercato avait fermé ses portes, l'OL avait toutefois bouclé le transfert de Jordan Veretout pour 4M€ + 3M€ de bonus. Il faut dire que le milieu de terrain de l'OM avait été poussé au départ par Roberto De Zerbi qui ne comptait plus sur lui. Un joli coup sur le papier pour les Lyonnais qui a tourné au fiasco. A tel point qu'après la défaite des Gones contre l'AS Monaco (0-2), le streameur lyonnais Serious Charly a totalement craqué face à la prestation de Jordan Veretout.

«Ce n’est pas possible, Jordan Veretout c’est une catastrophe»

« C’est vraiment une fraude, je suis désolé, d’habitude j’essaie d’être mesuré, mais c’est pas possible quoi. Ce n’est pas possible, Jordan Veretout c’est une catastrophe. C’est un mec qu’on a recruté le 4 septembre en se disant “ouah super, le joker !” Vite, vite, Jordan Veretout, grosse expérience à l’OM, super joueur, ça va être le meilleur de nos milieux de terrain… même moi j’ai fini par y croire quand on m’a dit ça mais là c’est plus possible », lâche-t-il sur sa chaîne Twitch avant d'en rajouter une couche.

«Avec son sac de Heineken en rentrant du Carrefour là, dehors !»

« Ce n’est plus un yaourt nature là, c’est un yaourt à la merde avec des vrais morceaux de merde dedans ! Saveur merde, garantie 99% merde. Dans les ingrédients c’est écrit 99% merde, c’est insupportable ! Il est nul à chier, il a toujours été nul à chier ! Il y a un match, il a marqué une frappe de loin, on a fait ‘oh, peut-être que c’est un bon joueur de foot’. Put… dehors là ! Avec son sac de Heineken en rentrant du Carrefour là, dehors ! », ajoute Serious Charly.