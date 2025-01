Avec Messi, c'est fini ? Neymar balance du lourd pour son mercato !

Thomas Bourseau

Aux côtés de Lionel Messi et de Luis Suarez, Neymar a donné des maux de têtes à bien des défenseurs au FC Barcelone. Après avoir retrouvé Messi au PSG, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne a fait le teasing d'une nouvelle réunion improbable. Mais c'est à Santos qu'il pourrait finir. Explications.

Après des premières retrouvailles au PSG, Neymar et Messi vont remettre ça à l'Inter Miami ? Les deux anciens compères d'attaque du FC Barcelone s'entendent aussi bien sur qu'en dehors des terrains. L'occasion pour Neymar de dernièrement faire une surprenante annonce aux Emirats Arabes Unis.

Le PSG frappe fort avec Kvaratskhelia à 90M€ ! Naples se retrouve déjà en quête d'un remplaçant. 🔥 https://t.co/VD8Oe4iaVv — le10sport (@le10sport) January 18, 2025

«Ce serait intéressant de faire revivre ce trio»

« Évidemment, rejouer avec (Lionel) Messi et (Luis) Suárez serait incroyable. Ce sont mes amis. Nous nous parlons encore. Ce serait intéressant de faire revivre ce trio. Je suis heureux à Al-Hilal, je suis heureux en Arabie Saoudite, mais qui sait ? Le football est plein de surprises ». Malheureusement pour lui, lorsqu'il quittait le PSG en août 2023, il ne pouvait plus signer à l'Inter Miami. « Quand on a appris que je quittais le Paris Saint-Germain, la fenêtre de transfert était fermée aux États-Unis, donc je n'avais pas cette option ».

«Je veux revenir un jour, mais»

Cependant, le rêve américain est inatteignable pour Neymar pour le moment. Du moins à l'Inter Miami qui est embêté par le plafond salarial instauré en Major League Soccer. Un retour au bercail à Santos, là où tout a commencé pour Neymar ? Le Brésilien n'a pas dit non sur Romario TV. « Quand ça a commencé à sortir, j’ai dit : « wow, c’est fou ». Ils m’ont fait signer à Santos, Flamengo… J’ai dit : "wow, comme c’est cool, comme c’est chaud". Tout le monde a commencé à m’envoyer des messages. Je veux revenir un jour, mais je n’y pensais pas ».