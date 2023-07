Avec ce transfert, le PSG déclenche un incroyable conflit

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les prochaines heures s'annoncent brûlantes pour le transfert d'Ousmane Dembélé. Et pour cause, la clause libératoire à 50M€ expire à 23h59 ce lundi, ce qui pousse le PSG à accélérer dans ce dossier. Et au sein du FC Barcelone, on semble très divisé concernant l'avenir de l'international français.

Ces dernières heures, le feuilleton Dembélé affole le mercato. Et pour cause, l'international français dispose d'une clause libératoire fixée à 50M€ qui expire ce lundi à 23h59. Par conséquent, le PSG ne compte laisser filer cette opportunité et pourrait prochainement lever la clause libératoire de l'ancien Rennais. Une situation qui semble clairement diviser au sein du FC Barcelone comme l'explique le journaliste espagnol Luis Miguelsanz.

Le Barça est divisé pour Dembélé

« Il y a une partie du club qui est très énervé contre le joueur et son entourage. L’année dernière, il y a eu d’énormes problèmes pour prolonger et qui a fini avec un mauvais contrat comme on le voit aujourd’hui puisque le joueur peut partir contre une somme très basse sur le mercato. Donc c’est évident qu’il y a une partie de la direction qui ne veut plus voir Dembélé dans le club, surtout si le joueur communique officiellement sa volonté de partir », explique-t-il dans une vidéo diffusée sur le compte Twitter de Sport .

Xavi s'inquiète pour la succession de Dembélé