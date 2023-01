Avant son transfert au PSG, il inquiète

Arthur Montagne

En fin de contrat avec l'Inter Milan, Milan Skriniar va probablement rejoindre le PSG que ce soit l'été prochain ou même dès cet hiver, bien que cela semble de moins en moins probable. En attendant, la situation actuelle sur le mercato perturbe visiblement le Slovaque comme le souligne Grégory Paisley.

Depuis plusieurs mois, Milan Skriniar est au cœur des informations sur le mercato. Et pour cause, l'été dernier le PSG avait fait du défenseur de l'Inter Milan sa grande priorité. Mais face aux exigences du club lombard, le PSG a décidé de patienter tranquillement. Et visiblement, c'était la bonne stratégie puisque Milan Skriniar aurait refusé de prolonger son contrat et sera donc libre en fin de saison. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club de la capitale a décidé de relancer ce dossier. Et à en croire Grégory Paisley, consultant Serie A pour beIN SPORTS , cette situation a un impact sur les prestations de Milan Skriniar.

🚨Mercato : Skriniar plus tôt que prévu au PSG ? pic.twitter.com/qgERX68H2W — le10sport (@le10sport) January 26, 2023

«Il est solide, puissant et il envoie dans chaque contact»

« Il est solide, puissant et il envoie dans chaque contact. C’est une machine physique qui a du tempérament et qui force le respect par sa force. Même s’il n’est pas ultrarapide, il ne tire pas la charrette et sent bien les coups. Il est très fort dans toutes les actions qui viennent de face », confie l'ancien latéral du PSG dans les colonnes du Parisien , avant d'en rajouter une couche sur la situation actuelle de Milan Skriniar.

«Depuis la saison dernière, je le trouve un peu plus nerveux»