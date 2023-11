Avant le feuilleton Mbappé, le Real Madrid prend une grande décision

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Real Madrid n’est pas épargné par les blessures en ce début de saison, avec l’absence de plusieurs cadres à l’instar de Thibaut Courtois, Eder Militao, Eduardo Camavinga ou encore Vinicius Jr. Malgré ces coups durs, Florentino Pérez ne prévoit pas de changer les plans pour le mercato hivernal, aucun renfort n’étant attendu.

Après ses multiples échecs, le Real Madrid disposera bientôt d’une nouvelle fenêtre de tir pour Kylian Mbappé, dont le bail avec le PSG arrive à expiration à la fin de l’exercice en cours. Récemment, la formation espagnole niait toute discussion avec l’international français, mais cette mise au point n’empêche pas les rumeurs de circuler sur ce dossier. En attendant de savoir ce que décidera le Real Madrid avec Kylian Mbappé, la position du club pour le mercato hivernal semble connue.

Pas de recrue cet hiver

OK Diario annonce en effet ce mardi que le Real Madrid ne compte pas apporter d’ajustements à son effectif durant le mois de janvier, et ce alors que Carlo Ancelotti est confronté aux blessures depuis le début de la saison.

Les blessés sont nombreux

Alors que Thibaut Courtois et Eder Militao ont été victimes d’une rupture du ligament croisé du genou gauche durant l’été, d’autres joueurs importants du Real Madrid ont depuis été contraints de s'éloigner des terrains. Eduardo Camavinga et Vinicius Jr, touchés avec leur sélection respective, ont rejoint Aurélien Tchouaméni et Arda Güler à l’infirmerie. Un enchaînement de blessures qui n’inciterait donc pas le Real Madrid à se renforcer, estimant que les bonnes affaires se font trop rares en janvier.