Aucun doute, il va quitter le PSG cet été

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat à l’issue de la saison avec le PSG et alors qu’une prolongation ne semble pas du tout à l’ordre du jour, Sergio Ramos semble d’ores et déjà promis à un départ libre. D’autant qu’à en croire les dernières tendances, les échanges n’ont toujours pas été amorcés par la direction du PSG.

Lionel Messi n’est pas la seule grande star du PSG à menacer de s’en aller libre l’été prochain ! Un autre ancien joueur emblématique de Liga semble également bien parti pour imiter l’attaquant argentin…

Coup de tonnerre, le recrutement du PSG est compromis https://t.co/7miyx5PmIo pic.twitter.com/ArYFgBafmO — le10sport (@le10sport) April 15, 2023

« On verra bien »

Interrogé au micro de RMC Sport le 14 février dernier, Sergio Ramos avait déjà jeté un gros froid sur son avenir au PSG : « Je vis jour après jour. Je profite. La saison dernière a été dure mais cette saison je me sens bien. C’est le plus important. Je suis à fond et je ne pense pas à mon futur. On verra bien ce qu’il se passe cet été », confiait l’emblématique défenseur espagnol de 37 ans, dont le contrat arrivera à expiration en juin prochain au PSG.

Le PSG n’a rien proposé à Ramos

Et selon les dernières révélations de la Cadena Ser, le PSG n’aurait formulé à ce jour aucune prolongation de contrat à Sergio Ramos, et les discussions n’ont donc jamais démarré. Tout semble donc indique que l’ancien joueur du Real Madrid partira libre en fin de saison, d’autant que le PSG a déjà bouclé le recrutement de Milan Skriniar à son poste.