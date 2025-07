Aubameyang : Le plan à l'origine de son transfert dévoilé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

De retour à l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang retrouve un environnement où il avait un carton lors de la saison 2023-2024. Quelques mois plus tôt, c'est sous le maillot du FC Barcelone que le Gabonais avait fait forte impression et en quelques mois seulement. Les Blaugrana avaient tenté le pari PEA et ils ont vu juste, eux qui avaient d'ailleurs un plan en allant chercher l'attaquant aujourd'hui âgé de 36 ans.

En février 2022, le FC Barcelone décide de tenter le pari Pierre-Emerick Aubameyang. Alors en grande difficulté à Arsenal, le Gabonais est libéré de son contrat avec les Gunners pour rejoindre la Catalogne. Et les Blaugrana ne se sont pas trompés puisque le buteur a fait un carton en l'espace de quelques mois, inscrivant notamment 13 buts dont certains très importants. Le Barça ne s'est donc pas trompé en allant chercher Aubameyang, il faut dire que la direction barcelonaise savait très bien ce qu'elle voulait avec lui.

« Ce n'est pas un hasard si nous cherchons des joueurs en Premier League » Ancien directeur sportif du FC Barcelone, Jordi Cruff est revenu sur ce transfert de Pierre-Emerick Aubameyang. Pour Sport, il a alors révélé à propos du plan des Blaugrana : « Aubameyang a été l'un des meilleures recrues, celle qui a le mieux fonctionné, qui a eu le plus d'impact. Oui il avait des problèmes dans son club, mais ici, il a été un exemple sur tout : attitude, énergie positive, buts, dont certains très importants. Le doublé au Bernabeu ? Il a gagné le coeur des supporters. Je me souviens aussi d'Adama Traoré, un joueur différent. C'est ce dont l'équipe avait besoin, différentes armes. Ce n'est pas un hasard si nous cherchons des joueurs en Premier League. L'Espagne est un peu moins exigeante et ils s'adaptent très bien ici. S'ils ont du talent, ils s'adaptent vite ».