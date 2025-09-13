«Au sommet de son art», il annonce son départ du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans les dernières heures du mercato, Gianluigi Donnarumma a quitté le PSG pour s'engager avec Manchester City. Un choix qui n'a pas manqué de faire parler compte tenu de la seconde partie de saison très impressionnante de l'Italien qui a porté le PSG jusqu'au titre en Ligue des champions. Dominik Livakovic s'étonne d'ailleurs de ce transfert.

Cet été, le PSG a pris une décision radicale avec Gianluigi Donnarumma en décidant de le pousser dehors. Luis Enrique a réclamé le transfert de Lucas Chevalier, dont il préfère le profil, ce qui a eu pour conséquence le départ l'Italien qui s'est engagé avec Manchester City. Un transfert qui a fait parler compte tenu de la seconde partie de saison de Donnarumma avec le PSG. Un gardien «au sommet de son art» comme le note le portier croate Dominik Livakovic.

Livakovic s'enflamme pour Donnarumma « C’est difficile d’en choisir un seul, mais je dirais Emiliano Martínez, dont l’arrêt en finale de la Coupe du monde était inoubliable, une véritable leçon de maîtrise sous pression », assure-t-il dans une interview accordée à Foot Mercato, avant de poursuivre.