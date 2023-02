Attendue par Cristiano Ronaldo, une star du PSG a tranché

Thomas Bourseau

Sous contrat au PSG jusqu’à l’issue de la saison, Lionel Messi aurait à coeur de patienter avec le club de la capitale pour lui offrir la première Ligue des champions de son histoire et ce, bien que des options exotiques s’offriraient à lui.

Lionel Messi se trouve à un moment charnière de sa carrière. Le 24 juin prochain, le champion du monde argentin soufflera sa 36ème bougie une poignée de jours avant l’expiration de son contrat au PSG. Une option pour une année supplémentaire a été incluse dans le bail en question lors de sa signature en août 2021. Pour autant, il faudrait revoir certains points du contrat et les premières réunions ont eu lieu en ce début d’année 2023 selon Ben Jacobs.

«Il y aura forcément d'autres intérêts»

Le journaliste de CBS Sports s’est confié à teamTALK afin de faire un point sur le feuilleton Lionel Messi. Le PSG resterait optimiste quant à la prolongation du septuple Ballon d’or quand bien même l’Inter Miami, franchise de David Beckham, rêverait toujours de l’attirer en Major League Soccer. « Il y aura forcément d'autres intérêts. Nous connaissons l'Inter Miami et leur désir de longue date d'attirer Messi et ils pourraient être assez patients de toute façon, donc il pourrait prolonger au PSG et ensuite aller en MLS quand il sera un peu plus tard. Les sources du club parlent des liens avec Al-Hilal comme d'un rêve ».

EXCLU : Sergio Ramos, Messi… Le PSG ne change pas de cap ! https://t.co/R2s0lqGxHL pic.twitter.com/YS3vOTfvGa — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

Messi veut être patient et gagner la Ligue des champions avec le PSG