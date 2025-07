ASSE : C'est confirmé pour ce transfert à 20M€ !

Alors que l'ASSE est redescendu en Ligue 2, Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin sont très courtisés sur le marché des transferts, que ce soit en France ou à l'étranger. Toutefois, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, les Verts n'ont pas encore reçu la moindre offre pour leurs deux talents.

Promu en Ligue 1 l'été dernier, l' ASSE a totalement manqué son retour dans l'élite. En effet, les Verts ont terminé à la 17ème place en championnat, et ce, après 34 journées. Résultat, le club du Forez est déjà de retour en Ligue 2.

Alors que l' ASSE va évoluer en Ligue 2 la saison prochaine, Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin pourraient ne plus faire long feu à Saint-Etienne. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité ce lundi, les deux talents des Verts ont la cote sur le marché, que ce soit en France ou à l'étranger. Mais heureusement pour l' ASSE , elle n'a pas reçu la moindre offre pour le moment. Une information confirmée par Foot Mercato.

«Pour Stassin et Davitashvili, aucune offre n'est arrivée pour le moment»

« Pour Stassin et Davitashvili, aucune offre n'est arrivée pour le moment, il n'y a rien du tout. On ne dit pas qu'ils seront toujours là fin août, mais pour le moment ça ne bouge pas, peut-être aussi parce que Saint-Étienne a envoyé des bons signaux aux clubs. Il reste un mois et demi de mercato, ça va être long », a affirmé Sébastien Denis, journaliste de Foot Mercato. Si les Stéphanois refusent de lâcher Lucas Stassin, comme précisé par Le 10 Sport, ils sont prêts à vendre Zuriko Davitashvili en cas de proposition à hauteur de 15-20M€ minimum. Affaire à suivre...