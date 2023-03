Argent, contrat… Il lâche une grande annonce sur son avenir à l’OM

Thibault Morlain

Alors que Pablo Longoria ne pouvait pas tout faire à l’OM, le président olympien s’est bien entouré. Il a notamment fait venir Javier Ribalta en tant que directeur du football. Désormais, les deux Espagnols forment un très bon duo sur la Canebière. Mais jusqu’à quand cela va-t-il durer ? Ribalta s’est confié sur son avenir à l’OM.

Ces derniers mois, l’OM s’est également considérablement renforcé dans son organigramme. Pablo Longoria s’est entouré de personnes de confiance et il a notamment fait venir Javier Ribalta. Aujourd’hui, l’Espagnol est le directeur du football à l’OM et à l’occasion d’un entretien accordé au Parisien , Ribalta a annoncé la couleur pour son avenir.

« Ce n’est pas important pour moi »

« Je n’ai jamais regardé le contrat ou l’argent, ce n’est pas important pour moi. Je regarde surtout avec qui je travaille et comment je peux travailler », a expliqué Javier Ribalta, interrogé sur son avenir à l’OM.

« Faire de grandes choses avec Pablo et le club »