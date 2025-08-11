Arabie Saoudite - OM : Deal annulé ?

Depuis quelques jours, l'hypothèse d'un transfert de Mason Greenwood a refait surface, notamment face à l'intérêt d'Al-Nassr où il pourrait évoluer avec Cristiano Ronaldo. Cependant, l'ailier anglais réalise une excellent préparation et semble se présenter comme le meilleur atout de l'OM cette saison. Un transfert paraît donc inenvisageable.
Auteur d'une préparation estivale très impressionnante avec l'OM, Mason Greenwood a de nouveau marqué samedi soir lors de la victoire contre Aston Villa (3-1). Par conséquent, l'ailier anglais s'impose déjà comme l'un des éléments majeurs de Roberto De Zerbi cette saison. C'est la raison pour laquelle, Kevin Diaz balaie les rumeurs envoyant Greenwood à Al-Nassr.
«J’espère vraiment qu’il va rester à l’OM»
« Greenwood ? J’espère vraiment qu’il va rester à l’OM. Ça en parle en Arabie saoudite. Ce serait dommage de le laisser partir maintenant. Je veux voir cette équipe de l’OM au top. C’est un must stay », assure-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant d'en rajouter une couche au sujet du secteur offensif de l'OM dans sa globalité.
«Greenwood, qu’est-ce qu’il a mangé ?»
« Greenwood, qu’est-ce qu’il a mangé ? Il a mangé quoi Greenwood ? Vous avez vu sur le 3ème but, l’accélération qu’il met au mec de Premier League. C’est Lucas Digne, il a des jambes. Mais là il lui met une accélération, on a l’impression que c’est un plot. Et j’ai l’impression que la connexion Greenwood-Aubameyang, il y a quelque chose. Et il y un autre joueur, c’est Jonathan Rowe. Je ne suis pas sûr qu’il faut le lâcher. Je pense qu’il faut le garder. Si c’est pour le vendre et racheter un mec qui doit s’adapter, je le garde », ajoute Kevin Diaz.