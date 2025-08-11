Arabie Saoudite - OM : Deal annulé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, l'hypothèse d'un transfert de Mason Greenwood a refait surface, notamment face à l'intérêt d'Al-Nassr où il pourrait évoluer avec Cristiano Ronaldo. Cependant, l'ailier anglais réalise une excellent préparation et semble se présenter comme le meilleur atout de l'OM cette saison. Un transfert paraît donc inenvisageable.

Auteur d'une préparation estivale très impressionnante avec l'OM, Mason Greenwood a de nouveau marqué samedi soir lors de la victoire contre Aston Villa (3-1). Par conséquent, l'ailier anglais s'impose déjà comme l'un des éléments majeurs de Roberto De Zerbi cette saison. C'est la raison pour laquelle, Kevin Diaz balaie les rumeurs envoyant Greenwood à Al-Nassr.

«J’espère vraiment qu’il va rester à l’OM» « Greenwood ? J’espère vraiment qu’il va rester à l’OM. Ça en parle en Arabie saoudite. Ce serait dommage de le laisser partir maintenant. Je veux voir cette équipe de l’OM au top. C’est un must stay », assure-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant d'en rajouter une couche au sujet du secteur offensif de l'OM dans sa globalité.