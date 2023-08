Après Mbappé, un autre joueur du PSG déclare sa flamme au Real Madrid

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Tout juste revenu de Corée du Sud avec les autres joueurs du PSG, Keylor Navas a fêté un anniversaire bien particulier ce samedi. Il y a neuf ans jour pour jour, le portier costaricien s'engageait avec le Real Madrid. Sur son compte Instagram, le gardien s'est souvenu de cette date, qu'il considère comme l'une des plus importantes de sa carrière.

Ce n'est un secret pour personne, Kylian Mbappé aimerait porter le maillot du Real Madrid avant la fin de sa carrière. Le joueur français est un grand fan du club espagnol depuis sa tendre enfance, mais il n'est pas le seul. Le PSG compte plusieurs anciens merengue dans son groupe comme Achraf Hakimi ou encore Keylor Navas.

📲 Keylor Navas on IG. pic.twitter.com/7vdTEKvD9f — Madrid Zone (@theMadridZone) August 6, 2023

Navas n'a pas oublié le Real Madrid

Le portier costaricien a défendu les couleurs du Real Madrid de 2014 à 2019, avant de s'engager avec le PSG. Malgré son départ dans la capitale française, Navas n'a pas oublié son passage en Espagne. Sur Instagram, il s'est rappelé avec émotion de sa signature au Real Madrid il y a maintenant neuf ans.

Navas se rappelle au bon souvenir du Real Madrid