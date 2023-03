Après l’OM, il va se faire virer

Arnaud De Kanel

En début d'été dernier, Jorge Sampaoli décidait de claquer la porte de l'OM, déçu des premières semaines de mercato. Libre pendant quelques mois après son départ, l'Argentin est désormais en poste au FC Séville mais ça ne devrait pas durer bien longtemps. La presse espagnole estime que son sort est scellé.

L'étau se resserre autour de Jorge Sampaoli à Séville. Quelques mois après son départ de l'OM, l'Argentin se retrouve déjà sur la sellette et la défaite des Andalous face à Getafe dimanche devrait avoir raison de lui.

Séville va licencier Sampaoli

A la lutte pour la maintien, le FC Séville avait misé sur Jorge Sampaoli, l'ancien de la maison, pour redresser le club. Mais depuis son arrivée, l'Argentin n'a pas eu les résultats escomptés. Encore défait à Getafe dimanche soir, il devrait être démis de ses fonctions dans les prochaines heures selon MARCA et AS . José Luis Mendilibar tiendrait la corde pour le remplacer. En conférence de presse, l'ancien entraineur de l'OM n'a pas souhaité évoquer son avenir.

Sampaoli s'est mis à dos le vestiaire