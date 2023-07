Annoncée au PSG, une star pousse pour son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

N’entrant pas dans les plans de l’Atlético de Madrid, Joao Félix devrait partir, un joueur dont le nom a circulé au PSG ces derniers jours, d’autant que celui-ci est représenté par Jorge Mendes, acteur important du mercato parisien cet été. Cependant, c’est au FC Barcelone que l’attaquant portugais se verrait rebondir, et celui-ci serait prêt à tout.

Comme chaque été, le nom du Paris Saint-Germain est associé à une multitude de joueurs. Ces derniers jours, il a notamment été question d’un intérêt du club à l’égard de Joao Félix, prêt à rejoindre la capitale. Pour autant, le profil du joueur, représenté par Jorge Mendes, ne ferait pas l’unanimité. Joao Félix ne devrait donc pas découvrir le Parc des Princes avec le maillot du PSG sur les épaules, et fait désormais le forcing pour rejoindre un autre cador européen.

Recalé par le PSG, Joao Félix vise le Barça

Dans des propos rapportés par le journaliste Fabrizio Romano, Joao Félix a en effet déclaré sa flamme au FC Barcelone, avec l’espoir de faire avancer son arrivée en Catalogne. « J'adorerais jouer au Barça , a lancé le joueur qui n’est plus désiré par l’Atlético de Madrid. Barcelone a toujours été mon premier choix. Ça a toujours été mon rêve depuis que je suis enfant. Si ça arrive, ce sera un rêve devenu réalité pour moi. » Selon Sport , cette sortie ferait partie d’un plan mis en place par Jorge Mendes, désireux de placer l’attaquant chez les Blaugrana.

Le camp portugais met la pression à l’Atlético