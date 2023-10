Annoncé au PSG, un joueur de Ligue 1 dit tout sur son mercato

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG a décidé d’entamer une véritable révolution au sein de son effectif avec l’arrivée de plusieurs internationaux français comme Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé, ou encore Randal Kolo Muani. Un temps convoité par le club parisien, Youssouf Fofana a quant à lui décidé de rester à l’AS Monaco. Le milieu de terrain de 24 ans a d’ailleurs expliqué les raisons de ce choix.

Le PSG a changé. Quitte à se séparer de plusieurs stars internationales, le club de la capitale a décidé durant le mercato estival, de révolutionner son effectif. À Paris, fini les strasses et paillettes, place à un vrai collectif et à une équipe travailleuse. Mais le PSG a également lorgné plusieurs joueurs de Ligue 1, qui n’ont finalement pas rallié les rangs parisiens.

Le PSG lorgnait Youssouf Fofana

C’est le cas par exemple pour Youssouf Fofana. Taulier du milieu de terrain de l’AS Monaco depuis plusieurs saisons déjà, l’international français aux 11 sélections était annoncé au PSG qui appréciait son profil. Le joueur de 24 ans était également convoité par plusieurs clubs anglais, mais ce dernier a préféré faire le choix de la stabilité en restant à Monaco avec qui il possède un contrat jusqu’en juin 2024.

« Je veux aller dans un endroit où je peux aller en équipe de France »