Annoncé au PSG, il lâche une grande réponse pour son avenir

Bien que la saison soit encore loin d'être terminée, le PSG, qui n'a plus que la Ligue 1 à jouer, regarde déjà le prochain exercice. Luis Campos travaillerait donc sur le mercato estival à venir. Quelles seront alors les recrues parisiennes ? Un retour de flamme a notamment été annoncé par certains pour Malcom. Et voilà que le joueur du Zénith Saint-Pétersbourg s'est exprimé sur son avenir.

Comme le10sport.com vous l'a révélé, le Qatar compte sur Luis Campos, qui est déjà sur le coup pour le futur mercato estival du PSG. Afin de se relever de cette saison, le club de la capitale préparerait du lourd pour son recrutement. On attend donc maintenant de savoir qui rejoindra l'effectif parisien à l'intersaison. Plusieurs noms circulent, dont celui de Malcom. Cet hiver, le Brésilien du Zénith Saint-Pétersbourg avait été ciblé par Luis Campos, mais l'opération ne s'était pas concrétisée. Mais voilà donc que le dossier Malcom ne serait pas refermé au PSG.

« Nous verrons ce qui se passera »

Quid alors de l'avenir de Malcom ? La question a été posée au joueur du Zénith Saint-Pétersbourg. Et pour Relevo , le Brésilien a alors assuré : « Des pistes pour mon avenir ? Je crois que je fais une bonne saison. Mes statistiques sont très bonnes. Maintenant, je peux envisager une nouvelle opportunité pour revenir dans un championnat pour jouer les Coupes d'Europe. Actuellement, le plus important est d'être champion avec le Zénith et après, nous verrons ce qui se passera ».

Bernardo Silva plutôt que Malcom ?

Passé par Bordeaux, Malcom pourrait donc revenir à Ligue 1 en cas de signature au PSG. Mais signer le Brésilien ne serait pas forcément la priorité du club de la capitale. En effet, dernièrement, il avait été révélé que Luis Campos préférait Bernardo Silva à Malcom. C'est le milieu offensif de Manchester City qui serait la priorité numéro 1 du PSG pour cet été. Affaire à suivre donc...