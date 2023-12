Annoncé au PSG, il a tranché pour son avenir

Axel Cornic

Après un creux dans sa carrière d’entraineur, José Mourinho s’est brillamment relancé à l’AS Roma, avec notamment le premier titre européen dans l’histoire du club décroché en 2022. Suffisant pour faire remonter sa cote sur le marché, puisqu’il est lié à plusieurs gros clubs comme le Paris Saint-Germain, où il pourrait remplacer Luis Enrique.

Il est sans aucun doute l’un des noms les plus cités au PSG depuis le début de l’ère QSI, avec un certain Pep Guardiola. Il faut dire que José Mourinho représente l’élite des entraineurs et même à 60 ans il continue de faire des miracles, avec un excellent travail fait à l’AS Roma.

Enfin le PSG ?

Son contrat se termine toutefois dans seulement quelques mois et cela n’a pas échappé aux plus grands clubs du Vieux Continent. Certains annoncent son probable retour au Real Madrid, mais d'autres le voient rebondir au PSG, où il aurait l’un des projets les plus ambitieux au monde.

Mourinho aimerait rester à Rome