«Allez Paris» : Un fan du PSG refuse son transfert à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Passé par le PSG et natif de la région parisienne, Serge Aurier a révélé avoir repoussé les avances des Medhi Benatia qui avait essayé de le recruter à l’OM. Cependant, l’international ivoirien assure qu’il a repoussé les avances marseillaises, notamment à cause de sa proximité avec le club de la capitale.

Originaire de la région parisienne, Serge Aurier est très attaché au PSG qu'il a rejoint en 2014 et où il a évolué durant trois saisons. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a refusé de rejoindre l'OM malgré l'appel de Medhi Benatia.

Aurier recale l'OM « On m’a déjà proposé (de signer à l’OM, NDLR). Benatia m’en a parlé, j’ai jamais donné suite. Je lui ai dit clairement que ça ne m’intéressait pas, et j’étais sans club. Je suis très loyal moi. Je préfère ne pas manger que de signer à l’OM. Et à cette période là j’avais pas de club, c’est mon gagne-pain, mais non », lance-t-il au micro du podcast Kampo avant de poursuivre.