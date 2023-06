Alerte au PSG, la succession de Mbappé compromise ?

Thomas Bourseau

Depuis quelque temps, il est question d’un intérêt du PSG pour Harry Kane. En quête de renforts dans le secteur offensif, le Paris Saint-Germain verrait le Real Madrid lui jouer un sale tour avec Harry Kane et Kylian Mbappé. Jude Bellingham a d’ailleurs pris la parole en conférence de presse.

L’heure est aux ajustements d’effectif pour chaque club alors que le mercato a officiellement ouvert ses portes le 10 juin dernier. Du côté du Real Madrid, une recrue de taille a été présentée dans la journée de jeudi au Santiago Bernabeu. Un joueur que Nasser Al-Khelaïfi a publiquement dragué en décembre dernier lors d’une interview pour Sky Sports. Néanmoins, l’ex-joueur du Borussia Dortmund a privilégié le Real Madrid au grand dam du président du PSG.

Bellingham ouvre la porte à Kane à la Casa Blanca

Et il se pourrait qu’Al-Khelaïfi soit victime d’un nouveau coup de poignard de la part de Jude Bellingham. L’international anglais de 19 ans s’est présenté en conférence de presse jeudi et n’a pas manqué de laisser la porte ouverte à Harry Kane, annoncé avec répétition dans la presse du côté du Real Madrid pour succéder à Karim Benzema. Voici sa réponse. « Harry Kane est mon capitaine et un joueur de classe mondiale. Tout ce qui doit arriver, arrivera. Je n'ai rien à dire à ce sujet ».

