Affaire Rabiot - OM : Son remplaçant se fait déjà écarter !

Axel Cornic

Avec les doutes autour de l’avenir d’Adrien Rabot, placé sur la liste des transferts, l’Olympique de Marseille a déjà commencé à tâter le terrain pour essayer de lui trouver un successeur. Et ces dernières heures la piste menant à Dani Ceballos du Real Madrid a semblé prendre de l’ampleur.

Alors qu’on évoque un possible retour en arrière avec Adrien Rabiot, voilà que des nouvelles informations nous arrivent sur le mercato de l’OM. Les dirigeants phocéens auraient en effet commencé à travailler sur sa succession, avec deux pistes qui se précisent à l’étranger... dont l’une très prestigieuse.

L’OM tente sa chance pour Ceballos Car si l’OM discuterait avec Benfica de Florentino Luis, La presse française et espagnole annoncent que des négociations s’intensifieraient avec un double vainqueur de la Ligue des Champions. Il s’agit évidemment de Dani Ceballos, qui ne semble pas rentrer dans les plans de Xabi Alonso au Real Madrid. Un remplaçant de choix pour Adrien Rabiot, qui ne semble toutefois pas convaincre tout le monde. « Dans une équipe de De Zerbi qui a beaucoup le ballon, je pense que Ceballos peut être très intéressant » a reconnu Walid Acherchour, sur RMC.