À peine arrivé, il annonce du lourd à l’OM

Hugo Chirossel

Arrivé il y a deux ans et demi en Europe, à Anderlecht, Amir Murillo a rejoint l’OM cet été, où il s’est engagé jusqu’en juin 2026. L’international panaméen a hâte de découvrir l’ambiance de l’Orange Vélodrome, lui qui n’a pas encore eu l’opportunité de faire ses débuts. Le latéral de 27 ans a également livré ses objectifs avec son nouveau club.

En quête d’un nouveau latéral droit après le retour de prêt d’Issa Kaboré, l’OM a fini par s’attacher les services d’Amir Murillo. Une opération estimée à 2,5M€ pour s’offrir l’international panaméen (65 sélections), premier joueur originaire du Panama à jouer pour l'Olympique de Marseille, avec qui il a paraphé un contrat de trois ans, jusqu'en juin 2026. À l’OM, le latéral droit aura la tâche de suppléer Jonathan Clauss, titulaire du poste, voire de le concurrencer.

« C’est un stade avec un public incroyable »

Étant arrivé en fin de mercato estival, Amir Murillo n’a pas encore eu l’opportunité de découvrir l'ambiance de l’Orange Vélodrome, ce qu’il a hâte de faire. « Je sais et j’ai déjà vu que c’est un stade avec un public incroyable, qui soutient et qui pousse énormément l’équipe. Et j’espère qu’il y aura cette même ambiance à chaque match. J’adorerais voir le stade plein, rempli de supporters », a-t-il déclaré, dans un entretien accordé aux médias de l’OM.

« Se qualifier directement en Ligue des champions et être compétitif au niveau international »