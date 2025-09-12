96M€ : L'OM lâche une annonce sur le mercato !

Hyper actif durant le mercato, l'OM a déboursé la coquette somme de 96M€ pour le recrutement de 12 nouveaux joueurs. L'occasion pour Medhi Benatia de lâcher un bref message d'encouragement aux nouveaux joueurs marseillais tout en leur rappelant qu'ils sont tous très attendus.
Hyper actif cet été, l'OM a recruté par moins de 12 joueurs à savoir Igor Paixao, Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard, Facundo Medina, Timothy Weah, Matt O'Riley, Pierre-Emerick Aubameyang, Emerson Palmieri, Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Hamed Junior Traoré. Au total, le club phocéen a déboursé pas moins de 96M€ pour chambouler son effectif et Medhi Benatia souhaite ainsi la bienvenue aux nouveaux Marseillais.
«Je souhaite la bienvenue à l’ensemble des joueurs»
« Je souhaite la bienvenue à l’ensemble des joueurs ayant rejoint notre projet lors de ce mercato estival. Désormais, avec la fin de cette période de transferts, il est temps de nous concentrer pleinement sur le travail. Une saison excitante nous attend, à nous de la construire ensemble avec ambition, humilité, engagement et rigueur », écrit-il sur Instagram.
Pavard, le dernier arrivé à l'OM
Ultime recrue de l'été, Benjamin Pavard a d'ailleurs dévoilé les coulisses de sa signature : « Je suis très fier de rejoindre l’Olympique de Marseille, un club aussi prestigieux. J’ai hâte d’être déjà au Vélodrome vendredi et de sentir la ferveur des supporters (…) Je veux vivre de belles émotions ici. Je sais que j’ai déjà joué avec Lille au Vélodrome. C’était une ambiance incroyable. J’ai hâte de débuter vendredi et je suis impatient de vivre des grands moments avec l’OM. Pour moi, il n’y avait que l’OM dans ma tête. Je ne voulais que l’OM. Avec Medhi (Benatia), on a eu une bonne discussion. Il fait du bon boulot ici depuis deux ans. Je suis heureux de rejoindre le groupe. Il y a un groupe de qualité. J’espère qu’on va faire de belles choses tous ensemble. Je veux déjà performer collectivement. Il y a un match important à gagner vendredi. Ensuite, on aura le temps de se projeter sur la Ligue des Champions. »