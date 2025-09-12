96M€ : L'OM lâche une annonce sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Hyper actif durant le mercato, l'OM a déboursé la coquette somme de 96M€ pour le recrutement de 12 nouveaux joueurs. L'occasion pour Medhi Benatia de lâcher un bref message d'encouragement aux nouveaux joueurs marseillais tout en leur rappelant qu'ils sont tous très attendus.

Hyper actif cet été, l'OM a recruté par moins de 12 joueurs à savoir Igor Paixao, Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard, Facundo Medina, Timothy Weah, Matt O'Riley, Pierre-Emerick Aubameyang, Emerson Palmieri, Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Hamed Junior Traoré. Au total, le club phocéen a déboursé pas moins de 96M€ pour chambouler son effectif et Medhi Benatia souhaite ainsi la bienvenue aux nouveaux Marseillais.

«Je souhaite la bienvenue à l’ensemble des joueurs» « Je souhaite la bienvenue à l’ensemble des joueurs ayant rejoint notre projet lors de ce mercato estival. Désormais, avec la fin de cette période de transferts, il est temps de nous concentrer pleinement sur le travail. Une saison excitante nous attend, à nous de la construire ensemble avec ambition, humilité, engagement et rigueur », écrit-il sur Instagram.