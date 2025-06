70M€ : Le transfert que Pierre Ménès ne veut pas voir au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Maghnès Akliouche va-t-il quitter son club formateur durant le mercato estival, lui qui est convoité depuis un certain temps par le PSG ? Pierre Ménès estime de son côté que le natif de Tremblay-en-France, âgé de 23 ans, devrait rester une saison supplémentaire à l’AS Monaco, avant de rejoindre un club huppé.

Il y a quelques semaines, Thiago Scuro, le directeur général de l’AS Monaco, annonçait que Maghnès Akliouche disposait d’un bon de sortie pour plier bagage cet été, à condition évidemment que le club de la Principauté s’y retrouve sur un plan financier. « Il n'y a pas beaucoup de clubs capables de le recruter, confiait-il au sujet de la pépite de 23 ans, notamment courtisée par le PSG. J'ai beaucoup discuté avec lui ces derniers mois. Il doit être très intelligent dans son choix. Maghnès doit aller dans un endroit où le style lui correspond, où l'entraîneur et le club lui font vraiment confiance, afin de lui permettre de devenir international. Il le mérite. »

« Monaco est très gourmand » Pour l’heure, aucune piste ne se dégage réellement pour Maghnes Akliouche, valorisé à environ 70M€, ce qui n’étonne pas Pierre Ménès. « Déjà, aucun club ne se manifeste encore car le mercato n’a pas vraiment commencé. Monaco est très gourmand, logiquement d’ailleurs car c’est un joueur extrêmement prometteur, donc en France il n’y a que le PSG qui peut se l’offrir et je ne suis pas certain que sa réputation à l’étranger soit encore suffisamment forte pour qu’un club étranger vienne mettre 75M€ sur lui », confie sur YouTube l’ancien chroniqueur du CFC, qui conseille au joueur de rester une année de plus à l’AS Monaco.