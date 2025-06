62M€ : L’accord qui va régaler Lamine Yamal !

Alors qu’il était très proche d’un départ la saison dernière, Nico Williams devrait enfin quitter l’Athletic Bilbao cet été. Le FC Barcelone devrait prochainement payer la clause libératoire de l’Espagnol, qui s’élève à 62M€. Une bonne nouvelle pour Lamine Yamal, qui devrait ainsi retrouver son pote, avec qui il a remporté le championnat d’Europe en 2024 notamment.

Cette saison, le FC Barcelone n’est pas passé loin de disputer une finale de Ligue des champions. Le géant espagnol a été éliminé après deux demi-finales de folie (7-6 au total) par l’Inter Milan, qui a par la suite subi la loi du PSG (défaite 5-0). Cela aura sans doute des répercussions dans la course au Ballon d’or et le duel entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé, car le Français lui a gagné la coupe aux grandes oreilles.