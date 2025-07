60M€ : Le PSG confirme un très gros coup sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG n'avait pas hésité à lâcher 60M€ pour recruter João Neves en provenance de Benfica. Un choix que les Parisiens ne regrettent pas aujourd'hui compte tenu de la saison exceptionnelle qu'il vient de réaliser. Luis Enrique confirme ainsi qu'il est ravi de ce transfert.

Lors du précédent mercato estival, le PSG a frappé très fort en recrutant des joueurs qui se sont tous imposés comme des cadres de la saison historique réalisée par les Parisiens. L'un d'entre eux est notamment João Neves qui forme avec Vitinha et Fabian Ruiz l'un des milieux de terrain les plus impressionnants d'Europe. Recruté pour 60M€ en provenance de Benfica, le Portugais a d'ailleurs inscrit un doublé contre l'Inter Miami en huitième de finale de la Coupe du monde des clubs. De quoi ravir Luis Enrique.

Luis Enrique totalement sous le charme de João Neves « Oui, bien sûr, je suis ravi non seulement pour João Neves, mais aussi pour toute l'équipe et la manière dont elle a démarré le match. On a fait un très bon boulot et on est content », confiait l’entraîneur du PSG en conférence de presse avant d’en rajouter une couche au sujet du transfert de João Neves l’été dernier.