60M€ : Le prochain transfert du PSG révélé ?

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain s’est montré étrangement calme lors du dernier mercato estival, avec seulement trois recrues. Mais ça pourrait bien changer dans un an, puisque Luis Enrique et Luis Campos auraient déjà trouvé un nouvel objectif en Serie A avec Manu Koné, milieu de terrain de l’AS Roma et de l’équipe de France.

Très cosmopolite, le PSG a changé son fusil d’épaule. Une place de plus en plus grande est faite aux jeunes talents et internationaux français et on l’a notamment vu avec Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou encore Désiré Doué. Mais la liste pourrait bientôt s’allonger...

Le PSG veut Manu Koné Depuis plusieurs mois déjà, la presse italienne évoque un intérêt concret du PSG pour Manu Koné, grande révélation de la saison dernière en Serie A. Il Corriere dello Sport confirme cette tendance, en expliquant que les Parisiens prépareraient une offre de 60M€ pour l’arracher à l’AS Roma lors du prochain mercato estival.