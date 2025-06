58M€ : Le transfert de folie qui va régaler Mbappé ?

Le Real Madrid s’est déjà montré très actif sur le mercato cet été. Le club madrilène a déjà bouclé trois transferts et ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin. Un nouvel attaquant pourrait notamment débarquer pour épauler Kylian Mbappé la saison prochaine. Dans cette optique, Luis Figo a conseillé un nom aux dirigeants merengue.

«Je signerais Nico Williams»

« Un transfert avec un budget de folie ? Je signerais Nico Williams, c'est sûr. C'est une perle. Et en fin de compte, le prix [la clause de rachat du joueur de l'Athletic est de 58 millions d'euros], avec ce qui est payé aujourd'hui, me semble abordable. En raison de sa qualité et de sa jeunesse » a lancé le Ballon d’Or 2000 dans un entretien accordé à AS. À voir si le Real Madrid se lancera à l’assaut de ce dossier, l’ailier espagnol étant vivement annoncé du côté du FC Barcelone.